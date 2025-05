Alla ricerca dell' identità torna a Verona Spazio Teatro Giovani con 170 ragazzi e ragazze protagonisti

A Verona, il Festival di Teatro per i Giovani "Veronetta #SpazioTeatroGiovani" torna a brillare dal 2 giugno! Con 170 ragazzi protagonisti, il Parco Santa Toscana si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, celebrando creatività e identità. In un momento in cui la voce giovanile è più importante che mai, questo evento rappresenta un faro di speranza e innovazione. Non perdere l'occasione di emozionarti!

A partire dal 2 giugno, il Parco Santa Toscana si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere la quinta edizione del Festival di Teatro per i Giovani: "Veronetta #SpazioTeatroGiovani". Un appuntamento ormai atteso, che segna la conclusione di un intenso anno di laboratori. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Alla ricerca dell'identità, torna a Verona Spazio Teatro Giovani con 170 ragazzi e ragazze protagonisti

“ImmaginAzione” al teatro Bolivar: il cinema dei giovani per la prevenzione

Martedì 13 maggio, alle ore 10.00, il Teatro Bolivar ospiterà la proiezione dei cortometraggi realizzati durante

Cerca Video su questo argomento: Ricerca Dell Identità Torna Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Alla ricerca dell'identità, torna a Verona Spazio Teatro Giovani con 170 ragazzi e ragazze protagonisti; Christian Milone torna a Milano: «Sono rinato, ora cucino con una prospettiva diversa»; Messina torna a tingersi dei colori dell’arcobaleno, al via la quinta edizione di Stretto Pride 2025; Affitti brevi, la sentenza. Torna il check-in da remoto. A rischio il regolamento. 🔗Approfondimenti da altre fonti