Alla ricerca del Sud sparito | l’infanzia perduta di un mondo tra memoria nostalgia e fotografie

“C’era una volta il Sud” non è solo un titolo, ma un viaggio nel tempo che risveglia memorie e nostalgia. In un'epoca in cui ci si allontana dalle radici, questo racconto riporta alla luce la vita semplice e autentica di un Sud che ha plasmato generazioni. Tra processioni e matrimoni, riviviamo un'umanità fatta di legami profondi. Scopri come le fotografie possono diventare finestre su un passato che merita di essere ricordato.

C’era una volta il Sud racconta, come nelle fiabe, un’epoca che non è più la nostra: il sud della civiltà contadina e delle famiglie numerose, il sud devoto e superstizioso, arcaico e «fatigatore», il Sud delle processioni, dei matrimoni infiniti, dei funerali accorati, del lutto prolungato, della vita di campagna, della vita ai bordi del mare, dei circoli, delle sale da barba o dello struscio di paese. Il Sud comunitario, animato e taciturno, dei lunghi silenzi e delle larghe conversazioni. Mondi spariti, o in via di scomparsa, di cui cerchiamo di mettere in salvo la memoria e le sue ultime tracce, prima che cali il silenzio, la notte o l’oblio. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Alla ricerca del Sud sparito: l’infanzia perduta di un mondo tra memoria, nostalgia e fotografie

Cerca Video su questo argomento: Ricerca Sud Sparito Infanzia Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Alla ricerca del Sud sparito: l’infanzia perduta di un mondo tra memoria, nostalgia e fotografie. 🔗Ne parlano su altre fonti

Alla ricerca dell’infanzia

Da ilpost.it: Ke Peng è una fotografa cinese nata nel 1992, che attualmente vive e lavora a Los Angeles: nel suo progetto Primal Planet ha fotografato Hunan, la provincia nel sud della Cina dov’è nata ...

La ricerca: i ricordi della prima infanzia non vengono cancellati

Lo riporta tg24.sky.it: Nel corso degli esperimenti condotti sui topi, infatti, è stato possibile farli riemergere tramite stimolazione nervosa I ricordi della prima infanzia ... ormai sparito, i neuroni sono stati ...

Sud, dal governo un miliardo per infanzia e anziani. Monti: “Equità in primo piano”

Secondo ilfattoquotidiano.it: Piano per il sud, fase 2. Una maggiore cura per l’infanzia e per gli anziani ... interventi per promuovere lo sviluppo delle imprese e la ricerca, promozione dell’innovazione dal lato ...