Alla Juventus non vuole andare nessuno | gli hanno detto no prima Conte e poi Gasperini Corsera

La Juventus sta vivendo un momento di crisi senza precedenti: prima Conte, poi Gasperini, entrambi hanno rifiutato l'offerta. Questo segnale è chiaro: il fascino del club bianconero sta svanendo, ed è un campanello d'allarme per tutto il calcio italiano. Un cambiamento radicale è necessario per riaccendere l'interesse e ripristinare l'orgoglio dei tifosi. La domanda è: chi avrà il coraggio di raccogliere questa sfida?

Il Corriere della Sera mette in fila quel che è accaduto negli ultimi giorni e scrive che la Juventus ha perso fascino. Anche potere, aggiungiamo noi. Non ricordiamo un periodo così mortificante nel passato per il club bianconero (escludendo le traversie giudiziarie). Scrive il Corriere della Fallita la mozione degli affetti (con Antonio Conte), ieri alla Juve non è bastato il referendum sulla cittadinanza per trovare un nuovo allenatore in Gian Piero Gasperini, 67 anni, torinese di Grugliasco, casa in centro e bianconero di formazione professionale, sia da giocatore che da allenatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Alla Juventus non vuole andare nessuno: gli hanno detto no prima Conte e poi Gasperini (Corsera)

Del Piero Juve, la rivelazione: «Per tornare alla Juventus vuole quel ruolo!». L’annuncio che fa sognare i tifosi

Del Piero torna a far sognare i tifosi della Juventus con un annuncio che accende i cuori bianconeri.

Cerca Video su questo argomento: Juventus Vuole Andare Hanno Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

«La Juventus vuole andare fino alla fine con Conte, e anche lui» (Pedullà); Tudor: “La Juve vuole andare a prendere ciò che è suo”; Padovano: “Conte? Per me vuole tornare alla Juventus. De Bruyne? E’ a fine carriera, può andare bene un anno”; Baiocco: Juve, Motta non è stata una scelta sbagliata. Giudicare dai risultati non è corretto. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Alla Juventus non vuole andare nessuno: gli hanno detto no prima Conte e poi Gasperini (Corsera)

ilnapolista.it scrive: La Juventus ha perso il suo fascino. Ha incassato i no di Conte, di Gasperini che pure era stato contattato da Chiellini ...

Della Valle: “Yildiz non vuole andare via dalla Juventus. I bianconeri hanno la necessità di prendere un attaccante e…”

Lo riporta tuttojuve.com: Fabiana Della Valle, sul suo canale YouTube, ha parlato del mercato della Juventus. Ecco quanto sintetizzato da TuttoJuve.com: "Quindi diciamo che questa prestazione di Yildiz in un certo ...

Mauro: "So cosa vogliono Conte e De Laurentiis. Da Napoli nessuno vuole andare via"

Lo riporta msn.com: L'ex calciatore di Napoli e Juventus, Massimo Mauro, è intervenuto durante Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, per parlare dell'attualità di casa Napoli e la conferma dell'allenatore salentino ...