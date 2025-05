Alla fine anche Conte e Schlein si accorgono delle minacce social alle figlie di Meloni e Piantedosi | Piena solidarietà

...un clima di intolleranza che sembra crescere nel nostro paese. La solidarietà arriva, ma è fondamentale riflettere sul ruolo dei social media nella diffusione di odio e violenza. I leader devono agire, non solo a parole, per proteggere le nuove generazioni da queste minacce. È ora di unire le forze contro il bullismo digitale: la politica deve tornare a essere un esempio di rispetto e civiltà.

Alla fine ce l’hanno fatta: anche Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno espresso solidarietà a Giorgia Meloni e al ministro Matteo Piantedosi per gli attacchi di odiatori social rivolti alle rispettive figlie. Certo, le parole dei leader dei due maggiori partiti dell’opposizione sono giunte veramente tardi rispetto alla gravità di quanto accaduto e all’eco che ha avuto la notizia: le prime agenzia hanno battuto la denuncia di FdI poco prima delle 13, i loro commenti sono arrivati poco prima delle 20. Ma – come si dice – meglio tardi che mai. La solidarietà di Conte a Meloni e Piantedosi. Nel caso di Conte viene anche un po’ da dire “meglio di niente”, considerato che il leader M5S ha speso più parole per sé che per Meloni e Piantedosi e che si è guardato bene dall’esplicitare un pensiero articolato sul tema di fondo: quel «clima malato» e «violento» contro il quale la premier, in un messaggio totalmente spersonalizzato, aveva sollecitato l’unità di tutta la politica, «perché esistono confini che non devono essere superati mai. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it