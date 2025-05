Alice Feduzzi riconfermata alla Megabox | il libero di Vallefoglia continua a brillare

Alice Feduzzi, il libero di Vallefoglia, è stata riconfermata alla Megabox, un segno del suo talento e dell’affetto del pubblico. La sua determinazione e abilità nel difendere la palla l’hanno resa una vera beniamina. In un periodo in cui il volley femminile sta guadagnando sempre più visibilità, Feduzzi rappresenta un esempio di come il talento locale possa brillare nei tornei nazionali. Non perdere di vista questa tigre in azione!

Dopo Valentina Bartolucci un'altra pesarese giocherà in maglia Megabox la prossima stagione. Ma mentre per Bartolucci è una novità, per Alice Feduzzi è una riconferma. Il libero di Vallefoglia ha infatti già difeso i colori delle tigri nell'anno appena concluso. Una giocatrice che il pubblico ama moltissimo. Non solo perché il campo è una tigre che lotta senza mai risparmiarsi, ma anche per la sua contagiosa simpatia fuori dal rettangolo di gioco. Classe 2006, già campione d'Italia Under 18 con l' Imoco Conegliano, l'anno scorso ha guadagnato un posto stabile nelle rotazioni di Andrea Pistola, scendendo in campo in 28 partite con il 37.

