Ali di Vibonesità | Vibo Valentia unisce memoria e futuro per riscoprire la propria identità e progettare un nuovo slancio collettivo

Vibo Valentia sta riscoprendo la sua identità grazie a "Ali di Vibonesità", un'iniziativa che unisce memoria e futuro. Il 29 maggio, tra le mura del Valentianum, storie, arte e passione civile si sono intrecciate in un abbraccio collettivo. Questo evento non è solo un omaggio al passato, ma un potente slancio per progettare il domani. Un invito a riflettere su come le radici possano diventare ali per volare verso nuove opportunità!

Un’antica voce collettiva, fatta di storia, arte, politica, passione civile, ha preso vita tra le mura del Valentianum. È accaduto giovedì 29 maggio, quando l’iniziativa dell’associazione “Ali di Vibonesità”, promossa con il sostegno del Comune e dell’orafo Salvatore Franzé, ha riunito generazioni diverse in un unico abbraccio narrativo: quello di una città che ha deciso di ascoltarsi, guardarsi negli occhi, e ricordare per non perdersi. Per ritrovarsi. Dietro le quinte di un’idea tanto semplice quanto ambiziosa – parlare della Vibo che fu per costruire quella che sarà – si è mosso un coro di voci, esperienze e sensibilità capaci di intrecciare memoria e futuro, appartenenza e responsabilità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Ali di Vibonesità”: Vibo Valentia unisce memoria e futuro per riscoprire la propria identità e progettare un nuovo slancio collettivo

Vibo Valentia. L’appello di Ali di Vibonesità: “un Difensore Civico per la Sanità”

Vibo Valentia è nuovamente al centro dell'attenzione per le criticità della sanità locale. L'appello di Ali di Vibonesità e la proposta di un Difensore Civico dedicato al settore evidenziano l'urgenza di interventi efficaci.