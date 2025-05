Alfonso Signorini e gli Helevier Infiammano Capri Helena Prestes e Javier Martinez avvistati!

L'estate di Capri si accende con l’incontro tra Alfonso Signorini, Helena Prestes e Javier Martinez al Vip Champions! I fan del Grande Fratello non possono trattenere l'emozione: gossip, moda e relazioni sono ingredienti irresistibili di questo cocktail esplosivo. Scopri cosa bolle in pentola e come questi volti noti stanno dettando tendenze, amplificando il fascino dell’isola più glamour d’Italia. Non perdere i dettagli che infiammano la scena!

L'incontro tra Alfonso Signorini, Helena Prestes e Javier Martinez al Vip Champions di Capri fa impazzire i fan del Grande Fratello. Scopri tutti i dettagli!.

Alfonso Signorini fa fuori Beatrice Luzzi: ecco chi è la nuova opinionista del Grande Fratello!

Alfonso Signorini ha deciso di fare a meno di Beatrice Luzzi, portando nuovi volti nella prossima edizione del Grande Fratello, che partirà a settembre su Canale 5.

