Alex Tieppo | giovane promessa del motociclismo italiano trionfa nel Campionato Minimoto

Ha appena 11 anni, ma in pista sfreccia con la grinta e la determinazione dei grandi. Alex Tieppo, residente a Borgo Massano, è uno dei talenti più promettenti del motociclismo giovanile italiano. Conosciuto nel paddock come "Tigre19", quest’anno è impegnato nel Campionato Italiano Minimoto – Trofeo Marco Simoncelli, dove sta raccogliendo risultati straordinari, al punto da conquistarsi anche un posto per il Campionato Europeo, in programma ad agosto 2025 in Ungheria. Pilota del team DPS Racing, Alex ha dimostrato fin dalle prime gare della stagione di avere stoffa da campione. Il 27 aprile, al suo esordio nella nuova categoria sul circuito internazionale d’Abruzzo a Ortona, ha stupito tutti arrivando a soli 0,018 secondi dalla pole position. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it