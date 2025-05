Alex Britti spiato per 6 mesi in casa dall’ex compagna

La notizia di Alex Britti vittima di sorveglianza domestica da parte della sua ex compagna solleva interrogativi inquietanti sulla privacy e le nuove tecnologie. In un’epoca in cui i confini tra vita privata e pubblica si assottigliano, questo caso ci invita a riflettere sull'uso etico dei dispositivi smart. Un tentativo disperato di ottenere l'affidamento può trasformarsi in una grave violazione dei diritti altrui: un tema attuale e scottante!

L'artista sarebbe stato controllato per mesi dalla madre di suo figlio tramite una baby-cam attivata da remoto, ma il tentativo di ottenere l'affidamento esclusivo del piccolo si sarebbe trasformato in un'accusa penale per violazione della privacy. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alex Britti “spiato per 6 mesi” in casa dall’ex compagna

