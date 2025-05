Alex Britti spiato in casa | l’ex compagna usava il baby monitor per controllarlo voleva le prove per togliergli il figlio | Nicole Pravadelli a processo

Un’inquietante storia di spionaggio domestico ha coinvolto Alex Britti e la sua ex compagna, Nicole Pravadelli. Utilizzando un baby monitor per sorvegliare ogni mossa dell’artista, l'accusa è chiara: cercava prove per ottenere la custodia del figlio. Questo caso mette in luce un fenomeno preoccupante: la violazione della privacy nelle relazioni. Fino a che punto ci si può spingere in nome dell'amore? La verità spesso si nasconde tra le mura di casa.

Un apparecchio nato per vegliare sulla serenità dei neonati, trasformato in uno strumento per carpire i segreti della vita privata dell’ex compagno. È l’accusa, grave, che ha portato a processo Nicole Pravadelli, 34 anni, ex compagna del noto cantautore Alex Britti, 56 anni. La donna, secondo la Procura di Roma, avrebbe utilizzato un baby monitor per spiare Britti nella sua abitazione, registrando immagini e suoni della sua quotidianità, il tutto con l’obiettivo di raccogliere prove da utilizzare nella causa civile per l’affidamento esclusivo del loro figlio di otto anni. I fatti, come riportati oggi dall’edizione romana del Corriere della Sera, risalgono al maggio 2022. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Alex Britti spiato in casa: l’ex compagna usava il baby monitor per controllarlo, voleva le prove per togliergli il figlio”: Nicole Pravadelli a processo

Alex Britti spiato dall'ex compagna, Nicole Pravadelli «ha usato il dispositivo per controllare i bimbi, voleva prove per l'affidamento»

Alex Britti, il noto cantautore romano, si trova al centro di un episodio di cronaca che tocca un tema delicato: la sorveglianza familiare.

