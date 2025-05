Alex Britti spiato in casa dall' ex compagna usava l' apparecchio per il controllo a distanza dei bambini

La storia di Alex Britti, spiato in casa dall'ex compagna per ottenere prove di un presunto comportamento inadeguato, riporta alla luce un tema delicato: la custodia dei figli. In un contesto in cui la tecnologia può diventare un'arma a doppio taglio, la questione della privacy si fa sempre più complessa. Quanto è giusto spingersi oltre per difendere i propri diritti? Una riflessione necessaria nel dibattito attuale sulla famiglia moderna.

Alex Britti spiato in casa dall'ex compagna Nicole Pravadelli, decisa ad acquisire delle prove per poter richiedere la custodia esclusiva del figlio di otto anni: questa la vicenda riportata dal Corriere della Sera che racconta come la donna sia finita sotto processo per essersi intromessa. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Alex Britti spiato in casa dall'ex compagna, usava l'apparecchio per il controllo a distanza dei bambini"

Dossieraggi, Alex Britti sentito come testimone e vittima nel caso Equalize

Alex Britti, noto cantante italiano, è stato ascoltato nel controverso caso Equalize, in qualità di testimone e vittima.

Ha presentato il materiale in udienza. Il giudice si è insospettito e ha fatto scattare le indagini: le registrazioni erano state acquisite da una baby-cam

Nicole Pravadelli, 34 anni, aveva utilizzato un apparecchio per il controllo a distanza dei bambini. L'obiettivo era ottenere l'affido esclusivo del figlio che oggi ha 8 anni: la donna ora a processo