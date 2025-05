Alex Britti spiato in casa dalla madre di suo figlio | Voleva togliergli la custodia del bimbo

Una storia di vita privata che scuote il mondo dello spettacolo: Alex Britti, noto cantautore italiano, è stato spiato dalla madre di suo figlio, in un tentativo di sottrargli la custodia del bambino. Questo caso non solo mette in luce le difficoltà delle separazioni, ma riflette anche un trend crescente di conflitti tra genitori. Come si può trovare un equilibrio quando la passione per l'arte si scontra con la realtà della vita familiare?

Dossieraggi, Alex Britti sentito come testimone e vittima nel caso Equalize

Alex Britti, noto cantante italiano, è stato ascoltato nel controverso caso Equalize, in qualità di testimone e vittima.

