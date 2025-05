Alex Britti spiato in casa a Roma attraverso il baby monitor | la ex cercava prove per avere la custodia esclusiva del figlio

Scandalo in casa Britti: il celebre cantante è stato spiato dalla ex compagna attraverso un baby monitor. Un gesto estremo, dettato dalla lotta per la custodia del loro bambino di otto anni. Questa vicenda si inserisce nel crescente dibattito sulle nuove tecnologie e privacy nelle relazioni familiari. Un punto interessante? La strumentalizzazione dei dispositivi smart, da strumenti di conforto a fonti di tensione. Chi difende realmente i diritti dei bambini?

La donna è ora a processo. Voleva togliere al cantante la custodia del figlio che ora ha otto anni. Nicole Pravadelli, 34 anni, usava un apparecchio per il controllo a distanza dei bambini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Alex Britti spiato in casa a Roma attraverso il baby monitor: la ex cercava prove per avere la custodia esclusiva del figlio

La battaglia per la custodia del figlio, Don Luciano in fuga dalle autorità e la guerra tra i clan raggiunge il culmine: chi sopravviverà alla resa dei conti definitiva?

La suspense raggiunge il suo apice: don Luciano, in fuga dalle autorità, e la guerra tra i clan si intensificano.

Cerca Video su questo argomento: Alex Britti Spiato Casa Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Alex Britti spiato nella sua casa di Roma: l'ex moglie cercava prove per togliergli la custodia del figlio; Il cantante Britti spiato dall'ex compagna: «Ha usato il dispositivo per controllare i bimbi in culla; Alex Britti spiato dall'ex compagna, Nicole Pravadelli «ha usato il dispositivo per controllare i bimbi, volev; “A 22 anni mi sono sposata e sono diventata mamma, firmavo i contratti con il pancione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Alex Britti spiato in casa a Roma attraverso il baby monitor: la ex cercava prove per avere la custodia esclusiva del figlio

vanityfair.it scrive: La donna è ora a processo. Voleva togliere al cantante la custodia del figlio che ora ha otto anni. Nicole Pravadelli, 34 anni, usava un apparecchio per il controllo a distanza dei bambini ...

Alex Britti spiato in casa dall'ex moglie, voleva togliergli il figlio

Scrive gazzetta.it: L'ex moglie di Alex Britti lo ha spiato in casa con le telecamere per il controllo dei bambini, voleva togliergli il figlio ...

Alex Britti spiato dall’ex moglie Nicole Pravadelli: “Video e audio registrati da una baby-cam”

fanpage.it scrive: Ha presentato il materiale in udienza. Il giudice si è insospettito e ha fatto scattare le indagini: le registrazioni erano state acquisite da una baby-cam ...