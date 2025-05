Alex Britti l’ex fidanzata lo avrebbe spiato con un baby monitor | cosa succede

Una storia che sembra uscita da un film, ma è la cruda realtà di Alex Britti. La sua ex fidanzata, Nicole Pravadelli, avrebbe utilizzato un baby monitor per spiarlo, dando vita a una vera e propria spy story. Questo episodio solleva interrogativi sul confine tra vita privata e tecnologia, un tema sempre più attuale nell'era digitale. Quanto siamo disposti a sacrificare della nostra privacy? Scopri le sfumature di questa vicenda sorprendente.

Un baby monitor, una casa a Roma e un cantautore inconsapevolmente protagonista di una spy story familiare. A metterla in scena, secondo la Procura, sarebbe stata Nicole Pravadelli, ex compagna di Alex Britti, che nel maggio 2022 avrebbe trasformato un dispositivo per bambini in una telecamera a distanza puntata sulla vita privata dell’artista. L’obiettivo sarebbe stato quello di costruire un dossier domestico da usare in tribunale e ottenere la gestione esclusiva del figlio. Momenti che avrebbero potuto sembrare innocui: confidenze, scambi leggeri, un’atmosfera rilassata, ripresi da una videocamera che sarebbe stata piazzata con la precisa intenzione di catturare quell’intimità da far valere in aula. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alex Britti, l’ex fidanzata lo avrebbe spiato con un baby monitor: cosa succede

Dossieraggi, Alex Britti sentito come testimone e vittima nel caso Equalize

Alex Britti, noto cantante italiano, è stato ascoltato nel controverso caso Equalize, in qualità di testimone e vittima.

