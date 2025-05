Alessia Sferlazzo vola in Messico con il progetto di Intercultura

Alessia Sferlazzo, giovane promessa del nostro territorio, si prepara a vivere un'avventura in Messico grazie al progetto di Intercultura. La premiazione tenutasi a Bertinoro ha celebrato 14 studenti pronti a scoprire nuovi orizzonti e culture diverse. In un'epoca in cui la globalizzazione avvicina popoli e tradizioni, questi ragazzi sono i pionieri di una nuova generazione interculturale. Chi sarà il prossimo a seguire le sue orme?

Nella sala dei Quadri del Comune di Bertinoro, si è svolta la cerimonia di premiazione dei 14 studenti del centro locale Intercultura di Forlì-Cesena selezionati per partecipare ai programmi di scambio culturale promossi dall’associazione per l’anno scolastico 2025-26. Alla cerimonia ha preso parte anche l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo, che ha premiato Alessia Sferlazzo, residente a Cesena, selezionata per vivere un’esperienza interculturale all’estero. Nel dettaglio, partirà per tre mesi in Messico. "È stato – commenta l’assessora – un momento di grande valore, in cui abbiamo celebrato non solo la partenza degli studenti, ma anche i 70 anni di impegno dell’associazione nella promozione del dialogo tra culture e della cittadinanza globale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alessia Sferlazzo vola in Messico con il progetto di Intercultura

Cerca Video su questo argomento: Alessia Sferlazzo Vola Messico Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Alessia Sferlazzo vola in Messico con il progetto di Intercultura; Cesena, Alessia Sferlazzo vola in Messico con Intercultura: tre mesi di scambio culturale; Savignano sul Rubicone: laboratorio di mosaico per adulti con esperte da Ravenna al Museo del Compito; BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 30 maggio 2025. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Alessia Sferlazzo vola in Messico con il progetto di Intercultura

Si legge su msn.com: Nella sala dei Quadri del Comune di Bertinoro, si è svolta la cerimonia di premiazione dei 14 studenti del centro locale Intercultura di Forlì-Cesena selezionati per partecipare ai programmi di scambi ...

La giovane cesenate Alessia Sferlazzo parte per il Messico

Secondo corrierecesenate.it: Si è appena svolta in Comune a Bertinoro la cerimonia di premiazione dei 14 studenti del Centro locale Intercultura di Forlì-Cesena selezionati per partecipare ai programmi di scambio culturale promos ...