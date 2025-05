Alessandro Greco riparte da UnoMattina Estate | Mi scongelano…

Alessandro Greco è pronto a rinascere con "UnoMattina Estate"! Dal 3 giugno su Rai Uno, il conduttore riporta l'allegria e l'informazione in un formato fresco e coinvolgente, affiancato dalla talentuosa Carolina Rey. In un'epoca in cui la connessione umana è più importante che mai, questa edizione promette di riscaldare le mattine estive con un mix di coralità e musica. Pronti a sintonizzarvi?

Dal 3 giugno su Rai Uno, il conduttore torna con la trasmissione mattutina estiva, affiancato da Carolina Rey, per un'edizione all’insegna dell'informazione, della coralità e di un tocco musicale L'articolo Alessandro Greco riparte da UnoMattina Estate: “Mi scongelano.” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alessandro Greco riparte da UnoMattina Estate: “Mi scongelano…”

Focene, Alessandro Greco trionfa ai Campionati Italiani Federkombat

Focene, 23 maggio 2025 – Alessandro Greco, giovane talento delle arti marziali di Focene, ha trionfato ai Campionati Italiani Federkombat nella categoria Prima Serie Senior.

