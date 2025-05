Alberto Bertoli in concerto con i Tazenda | Canto gli ideali di papà vive nella musica

Un concerto che celebra un legame eterno: Alberto Bertoli, insieme ai Tazenda, porta sul palco gli ideali e la musica di suo padre Pierangelo. In un’epoca in cui il valore delle radici e della tradizione è sempre più importante, questa performance rappresenta un atto d’amore e una riscoperta dei valori autentici. Un'opportunità imperdibile per rivivere melodie che parlano al cuore e risvegliano l’anima. Non mancare!

C’è un filo eterno e indissolubile che unisce il cantautore e musicista sassolese Alberto Bertoli a suo padre, il cantautore Pierangelo scomparso nel 2002. Il loro è un legame resistente al tempo, alle mode, all’effimero, alimentato dalle idee e dalla musica che hanno sempre condiviso. E proprio in onore del padre, figura emblematica della canzone d’autore italiana dagli anni Settanta ai primi anni 2000, il figlio Alberto questa sera, sabato 31 maggio, alle 21 salirà sul palco di piazza Matteotti a Fiorano Modenese con i Tazenda con il concerto ‘Cercando la luna, cercando’. Alberto, cosa rappresenta per lei la musica? "La musica è sempre stata la mia vita, la mia aspirazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alberto Bertoli in concerto con i Tazenda: "Canto gli ideali di papà, vive nella musica"

Alberto Bertoli canta e racconta papà Pierangelo

Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo, rende omaggio al padre attraverso la musica, raccontando emozioni e impegno sociale.

