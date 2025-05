Alba di incidenti a Grosseto | due in elisoccorso in ospedale

Una notte difficile per Grosseto, segnata da due incidenti gravi che hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Mentre la sicurezza stradale continua a essere un tema di grande attualità , la tragica realtà è che le statistiche sugli incidenti sono in aumento. Un fatto interessante: l’ora notturna coincide con un aumento degli incidenti, spesso legati alla stanchezza o all’uso di alcol. È fondamentale riflettere su come migliorare la nostra consapevolezza alla guida.

GROSSETO – Due incidenti gravi nella notte appena trascorsa a Grosseto. Il primo si è verificato sulla via provinciale del Cristo all’incrocio con la via Castiglionese e ha visto il coinvolgimento di un’auto intorno alle 3,45 del mattino. Il conducente di un’auto, una 45enne, è stato trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena i n codice rosso dall’elisoccorso Pegaso dopo aver perso il controllo dell’auto ed essersi schiantato a bordo strada in via Castiglionese. Sul posto, oltre a vigili del fuoco e forze dell’ordine, l’auto medica di Grosseto e la Blsd della Misericordia di Grosseto. La donna, secondo quanto ricostruito, ha perso il controllo dell’autovettura mentre affrontava una curva, finendo fuori strada e impattando contro un albero. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Cerca Video su questo argomento: Alba Incidenti Grosseto Due Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Scontro frontale all’alba, due feriti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Milano, due morti travolti da treni in due incidenti distinti. La doppia tragedia all'alba

Come scrive msn.com: due persone sono morte nelle prime ore del mattino in due distinti incidenti ferroviari. Il primo investimento è avvenuto intorno alle 5:40 alla stazione di Borgo Lombardo, nei pressi di San ...

Napoli, due incidenti all'alba: una ragazza morta e una ferita

Segnala rainews.it: Investita e uccisa questa mattina all'alba in via Cattolica - lo stradone che collega il rione Cavalleggeri con l'area di Coroglio a Bagnoli - mentre rientrava a casa in auto con tre amiche ...

Milano, due morti travolti da treni in due incidenti distinti. La doppia tragedia all'alba

Lo riporta corriereadriatico.it: Tragedia sui binari nel Milanese: due persone sono morte nelle prime ore del mattino in due distinti incidenti ferroviari. Il primo investimento è avvenuto intorno alle 5:40 alla stazione di Borgo ...