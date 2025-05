Al via Playtime Giochi per tutti

Oggi, Carpi si trasforma in un enorme campo da gioco! Con l'inaugurazione di 'Playtime', la prima edizione della manifestazione dedicata al divertimento per tutte le età, il Comune invita tutti a riscoprire il piacere del gioco. Un evento che celebra l'importanza del ludico nella nostra vita quotidiana, proprio nel momento in cui il trend del "gioco come terapia" sta conquistando sempre più interessi. Non perdere l'occasione di divertirti e socializzare!

Oggi si gioca. Alle 18 prende il via, infatti, la prima edizione di 'Playtime. A Carpi è tempo di giocare', la manifestazione che propone giochi per tutte le età e tutti i gusti. L'iniziativa, che proseguirà fino alla tarda serata ed è aperta a tutti, è promossa dal Comune nell'ambito della Carpi Estate e organizzata dal Castello dei ragazzi in collaborazione con i musei di Palazzo dei Pio e con il contributo delle associazioni del Tavolo giovani. Alle 17, in Auditorium Loria, saranno presentate le migliori proposte relative al contest lanciato per la creazione del logo dalla manifestazione. Alle 18, via ai giochi: in piazza Martiri l'appuntamento è con i piccolissimi dai 3 ai 7 anni; nel Cortile d'onore si troverà una selezione di giochi da tavolo a partire dagli 8 anni e per ragazzi, adulti e famiglie; nel cortiletto nord del Castello va in scena 'Pian della Tortilla', gioco di ruolo dal vivo; in Sala dei Cervi si potrà giocare a 'Warhammer 40k,' gioco di guerra da tavolo e immergersi nella realtà virtuale.

Tutti i giochi di star wars su playstation plus classificati

Scopri l'universo di Star Wars su PlayStation Plus, dove il catalogo offre una ricca selezione di titoli che spaziano dai classici intramontabili a nuove avventure.

