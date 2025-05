Al Teatro Diana il Premio Umberto Bellissimo | l’arte come eterno ricordo

Il Teatro Diana si prepara a una serata indimenticabile: il Premio Umberto Bellissimo torna, celebrando l'arte come un legame eterno tra passato e presente. Domenica 8 giugno 2025, la magia del teatro rivive attraverso il talento di un grande artista che ha lasciato un'impronta indelebile. Un'occasione imperdibile per riflettere sull'importanza della cultura e della memoria in un mondo in continuo cambiamento. Non mancate a questo tributo!

C’è un’eco viva e struggente che attraversa il tempo e i palcoscenici della memoria. È la voce, il sorriso, il talento inimitabile di Umberto Bellissimo, artista poliedrico, raffinato interprete di teatro e musica, che domenica 8 giugno 2025 alle ore 19.30 sarà celebrato, ancora una volta, nella cornice del Teatro Diana, con la quarta edizione . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Al Teatro Diana il Premio Umberto Bellissimo: l’arte come eterno ricordo

