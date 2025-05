Al mare in corriera ecco tutte le soluzioni proposte da Mom

Preparati a un'estate senza stress! Con l'arrivo del caldo, Mobilità di Marca lancia 10 nuove linee per Jesolo Lido, rendendo il mare più accessibile che mai. Non solo un servizio, ma una risposta alla crescente voglia di sostenibilità e comodità nei trasporti. Immagina di goderti la spiaggia senza preoccuparsi del traffico o del parcheggio: un'opzione perfetta per chi cerca relax e avventura!

Il prossimo Ponte di inizio giugno si annuncia segnato da sole e alte temperature e la voglia di mare dei trevigiani troverà pronti i nuovi servizi per le spiagge messi a disposizione da Mobilità di Marca. Sono ben 10 le linee per Jesolo Lido che coprono capillarmente tutto il territorio della. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Al mare in corriera, ecco tutte le soluzioni proposte da Mom

