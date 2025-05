Al-Khelaifi | La finale non era un obiettivo! Ora l’ultimo passo

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, ha sorpreso tutti affermando che la finale di Champions League non era il traguardo iniziale. Con un passo deciso verso l'ultimo obiettivo, i parigini si preparano a scrivere la storia. Questo riflette una nuova mentalità nel calcio, dove il processo conta tanto quanto il risultato. È tempo di vedere se il PSG supererà finalmente l’ostacolo e conquisterà la vetta. La tensione è palpabile!

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, al termine della rifinitura dei parigini all’Allianz Arena, ha rilasciato un commento in collegamento con CBS, emittente statunitense. PASSO DOPO PASSO – Archiviata la vigilia della finale di Champions League a Monaco, il presidente del Psg, Al-Khelaifi, ha rilasciato un’intervista ai colleghi di CBS. Queste le parole del numero uno dei transalpini in vista della finale contro l’ Inter: «All’inizio non pensavamo alla finale. Il nostro obiettivo era superare la fase a gironi e conquistare un posto nei playoff. Siamo andati avanti una partita alla volta, senza guardare troppo lontano. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Al-Khelaifi: «La finale non era un obiettivo! Ora l’ultimo passo»

Cerca Video su questo argomento: Khelaifi Finale Era Obiettivo Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Al Khelaifi: “La finale non era un obiettivo. La squadra è giovane”; PSG, Al-Khelaifi: La finale non era un obiettivo. Adesso però manca solo una partita...; PSG, Al-Khelaifi alla CBS: Non puntavamo alla finale, ma ora siamo qui e ci crediamo; VIDEO - Zalewski: Dove mi vedo dopo il 31 maggio? Spero in Duomo a festeggiare. Voglio restare.... 🔗Cosa riportano altre fonti

Al-Khelaifi: «La finale non era un obiettivo! Ora l’ultimo passo»

inter-news.it scrive: Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, al termine della rifinitura dei parigini all'Allianz Arena, ha rilasciato un commento in - Leggi su Inter-News ...

PSG, Al-Khelaifi alla CBS: "Non puntavamo alla finale, ma ora siamo qui e ci crediamo"

Segnala msn.com: Il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi ha parlato cosi ai microfoni di CBS Golazo in vista della finalissima di Champions League di domani sera: “Non pensavo alla finale, volevamo solo superare la f ...

PSG, Al Khelaifi: “Arrivare in finale è meraviglioso e non è finita qui. Ci aspetta…”

Si legge su fcinter1908.it: Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito ...