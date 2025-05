Al Khelaifi alla CBS | Il nostro obiettivo non era la finale ma oggi siamo qui e ci manca una partita!

In vista della finale di Champions League, Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, ha sorpreso tutti dichiarando che l’obiettivo iniziale non era la finale, ma ora si trova a un passo dalla gloria. Questo approccio rilassato riflette un trend crescente nel calcio moderno: la pressione si trasforma in opportunità. Riuscirà il PSG a coronare un sogno che sembrava lontano? La risposta stasera, sul campo. Non perdere questo momento cruciale!

Il presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, ha detto la sua in vista della finale di Champions League di oggi tra il suo club e l’Inter. Intervenuto ai microfoni di CBS Golazo, Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, si è espresso così in vista della finale di Champions League di stasera contro l’ Inter. PAROLE – « Non pensavo alla finale, volevamo solo superare la fase a gruppi e giocare i playoff, questo era il nostro obiettivo. Poi siamo andati avanti partita per partita, la finale non era il nostro obiettivo: ma oggi siamo qui in finale, ci manca una partita. Abbiamo tanti giovani calciatori che hanno lottato per la squadra e ora siamo qui ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Al Khelaifi alla CBS: «Il nostro obiettivo non era la finale, ma oggi siamo qui e ci manca una partita!»

Al-Khelaifi: «La finale non era un obiettivo! Ora l'ultimo passo»

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, ha sorpreso tutti affermando che la finale di Champions League non era il traguardo iniziale.

