Ajax ufficiale | Heitinga è il nuovo allenatore Prende il posto di Farioli

Giovanni Heitinga, ex difensore dell’Ajax, è il nuovo timoniere dei lancieri: un cambiamento audace per riportare la squadra ai vertici del calcio olandese. Dopo una stagione deludente, i tifosi sperano che il suo spirito combattivo possa ravvivare l’atmosfera e trasformare la squadra in un fulmine di guerra. Riuscirà Heitinga a scrivere un nuovo capitolo nella storica saga dell’Ajax? La sfida è lanciata!

John Heitinga è il nuovo allenatore dell`Ajax. Tocca all`olandese classe 1983 cercare di risollevare i lancieri dopo il campionato perso contro. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Ajax, UFFICIALE: Blind rescinde. E' vicino a un nuovo club

Riporta calciomercato.com: Daley Blind ha ufficialmente rescisso il contratto con l'Ajax. Da oggi il difensore classe '90 è un giocatore svincolato, è vicina la firma con il Royal Antwerp, club belga.

Ajax, Heitinga sfida l'Union Berlino: "Non ci adatteremo a loro. Vogliamo la vetta d'Europa"

Scrive tuttomercatoweb.com: John Heitinga, allenatore dell'Ajax, è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro l'Union Berlino, valida per i playoff di Europa League: "Il nostro gioco è il più difficile che ...

Ajax, scelto il nuovo d.s.: Mislintat prenderà il posto della coppia Hamstra-Huntelaar

Si legge su tuttomercatoweb.com: L'Ajax affiderà il suo mercato a Sven Mislintat. Secondo le informazioni riportate da Sky Deutschland, l'accordo è stato già raggiunto e sarà reso ufficiale in settimana: l'ex membro dell'area ...