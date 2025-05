Ajax ecco il sostituto di Farioli | John Heitinga siederà sulla panchina dei lancieri

L’Ajax cambia marcia e punta su John Heitinga come nuovo timoniere, dopo l'addio di Farioli. Un ritorno alle origini per l'ex difensore, che conosce bene la filosofia dei Lancieri. Questo cambio di rotta si inserisce in un contesto calcistico dove le squadre cercano di puntare su figure simbolo per rilanciarsi. Sarà interessante vedere se Heitinga saprà riportare l’Ajax ai vertici del calcio europeo. La sfida è lanciata!

L'Ajax ha ufficialmente scelto il successore di Francesco Farioli: sarà John Heitinga a guidare i Lancieri nella prossima stagione. Per l'ex difensore si tratta di un ritorno a casa, in un club che ha segnato la

