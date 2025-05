Aiuole abbandonate in via Marchese Ugo

In via Marchese Ugo le aiuole sono in stato di totale abbandono, senza la minima manutenzione ordinaria e sono anche piene di rifiuti. Una vergogna. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Aiuole abbandonate in via Marchese Ugo

Cosa riportano altre fonti

