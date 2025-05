Ail un' alunna dell' Ic Radice Alighieri vince il concorso Essere volontari oggi

Aurora Pellegrino, giovane promessa dell’Ic Radice Alighieri, ha trionfato nel concorso “Essere volontari oggi: il dono per l’altro”, un’iniziativa che celebra il valore del volontariato e la generosità nel sostegno verso chi è in difficoltà. In un’epoca in cui l'altruismo è più necessario che mai, la vittoria di Aurora ci ricorda quanto possa essere potente il gesto di tendere una mano. Un esempio luminoso per le nuove generazioni!

Una giovane allieva dell'Ic Radice Alighieri, Aurora Pellegrino, è la vincitrice del concorso “Essere volontario oggi: il dono per l’altro”, organizzato dall’Associazione Italiana contro le Leucemie) di Reggio Calabria e Vibo Valentia per ricordare la figura del professore Alberto Neri, ematologo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Ail, un'alunna dell'Ic Radice Alighieri vince il concorso "Essere volontari oggi"

Premio Chiara Lubich, sul gradino più alto del podio l'istituto Radice Alighieri

L'Istituto Comprensivo Radice-Alighieri si è aggiudicato il primo premio al concorso nazionale "Una città non basta.

