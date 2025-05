AI Slop | perché i social sono inondati da foto e video falsi?

L'era dell'“AI slop” è qui: un fenomeno che inonda i social con contenuti fasulli e sensazionalistici. Il caso del post di Reddit, strappato a una soap opera, mette in luce una realtà preoccupante: la diffusione di narrazioni create per suscitare emozioni forti, ma prive di verità. In un mondo già saturo di informazioni, come possiamo distinguere il vero dal falso? Riflessioni necessarie per salvaguardare la nostra capacità critica.

Nel maggio 2025, un post su Reddit che descriveva un dramma coniugale ha accumulato 6.200 upvote e 900 commenti, prima di essere smascherato come prodotto dell'IA. I segnali? Frasi stereotipate, virgolette eccessive e una trama costruita per generare indignazione. Questo caso non è isolato: è "AI slop", l'ondata di contenuti falsi, economici e low-quality che inonda i social, dai post testuali ai "Gesù-gambero" su Facebook. Un rapporto NATO rivela che con soli 11€ si comprano migliaia di like e commenti falsi generati da IA, mentre il 25% del traffico internet è opera di "bot cattivi". Ma perché questo diluvio è ormai inarrestabile? L'ignoranza corre su Facebook ed è inarrestabile.