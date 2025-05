Ai Nastri d' Argento Grandi Serie vincono M - Il figlio del secolo e L' arte della gioia

L'assegnazione dei Nastri d'Argento per le grande serie TV segna un momento importante per il panorama audiovisivo italiano, sempre più in fermento. "Il figlio del secolo" e "L'arte della gioia" si affermano con storie potenti, mentre Tecla Insolia e Filippo Timi brillano con interpretazioni straordinarie. Un segnale chiaro: il talento italiano sta conquistando spazi sempre più ampi, riflettendo una nuova era di creatività e impegno nel settore.

Tra gli attori e le attrici ci sono la bravissima Tecla Insolia, che riceve un altro riconoscimento dopo il David, e Filippo Timi per la parte dura in Dostojevski.

Nastri d'Argento Grandi Serie 2025, tutti i vincitori

Nastri d'Argento 2025, trionfano le serie Sky, M - Il figlio del secolo è serie dell'anno

Nastri d'Argento, gala esclusivo a Villa Pignatelli: Napoli capitale del piccolo schermo

