Agsm Aim 2024 | 53M utile dividendi a Verona e Vicenza 137M per rete e rinnovabili

AGSM AIM chiude il 2024 con un utile straordinario di 53 milioni di euro, portando a casa dividendi significativi per Verona e Vicenza. Ma non è solo una questione di numeri: questa gestione oculata ha garantito anche bonus sociali per oltre 70 famiglie, dimostrando un impegno concreto verso la comunità . In un'epoca in cui sostenibilità e responsabilità sociale sono al centro dell'attenzione, AGSM AIM si conferma un modello virtuoso da seguire.

Nel 2024, Agsm Aim ha registrato un utile netto di 53 milioni di euro e distribuito un dividendo complessivo di 28,9 milioni tra i due soci, con 18,24 milioni al comune di Verona e 11,56 milioni al comune di Vicenza. La gestione attenta ha permesso la messa in atto di bonus sociali per oltre 70.

