Agrifest nuovo richiamo di Falcomatà a Gallo sulle deleghe alla Metrocity

Durante il Villaggio Sud Agrifest di Taurianova, il sindaco Falcomatà ha lanciato un appello alle deleghe regionali sulla città metropolitana, sottolineando l'importanza della cooperazione per lo sviluppo locale. Questo richiamo evidenzia un trend sempre più forte: l'unione tra agricoltura e politica per affrontare le sfide del territorio. La sinergia tra istituzioni è fondamentale per dare voce a chi lavora in campo e promuovere un futuro sostenibile.

Un richiamo alle deleghe alla città metropolitana è stato rivolto dal sindaco Giuseppe Falcomatà all'assessore regionale all'agricoltura, Gianluca Gallo, nel corso del dibattito organizzato all'interno del Villaggio Sud Agrifest festival della cooperazione di Taurianova. "La Città Metropolitana.