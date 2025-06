Agricoltura sostenibile l’esordio del primo mercato contadino di Polesine Zibello

Il primo mercato contadino di Polesine Zibello è un passo audace verso l'agricoltura sostenibile, che celebra l'eccellenza enogastronomica locale e favorisce la connessione diretta tra produttori e consumatori. Questa iniziativa si inserisce in un trend crescente di attenzione per il cibo a km zero, dove qualità e sostenibilità diventano protagonisti. Scoprire i segreti della filiera corta non è mai stato così avvincente!

Celebrare le eccellenze enogastronomiche del territorio e la stretta relazione tra produttori e consumatori, puntando sulla filiera corta, la qualità delle materie prime e la sostenibilità delle produzioni. E' lo spirito del primo mercato contadino di Polesine Zibello (PR), organizzato.

