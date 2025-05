Agricoltura l’eccellenza italiana fa tappa al Senato

L'eccellenza italiana si fa sentire al Senato! La 33esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi celebra un prodotto simbolo del nostro territorio, riflettendo l'importanza dell'agricoltura nel panorama economico nazionale. Questo evento non è solo una festa per il palato, ma un'opportunità per valorizzare la tradizione e l'identità culturale italiane. Scopri perché il futuro dell'agricoltura passa attraverso le sue radici!

La valorizzazione di un prodotto italiano d’eccellenza, oltretutto di un comparto, come quello agricolo, fondamentale per l’economia del paese. A fare da vetrina alla presentazione della 33esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi si è quindi scelta una sede istituzionale altamente rappresentativa, la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica. L’intento, oltre quello di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Agricoltura, l’eccellenza italiana fa tappa al Senato

