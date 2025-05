Agliana bimba azzannata dai cani | resta in prognosi riservata al Meyer

Un episodio drammatico scuote Agliana: una bambina di appena 2 anni è stata azzannata da un pitbull, in un incidente che riaccende il dibattito sulla sicurezza degli animali domestici. Attualmente in prognosi riservata ma stabile, la piccola è stata operata all'ospedale Meyer di Firenze. Questo evento ci invita a riflettere sull'importanza dell'educazione e della responsabilità nella gestione degli animali. La loro presenza deve essere sempre accompagnata da attenzione e rispetto.

E' in condizioni stabili, ma resta in prognosi riservata, la bambina di 2 anni azzannata ieri, 30 maggio 2025, da un pitbull ad Agliana, in provincia di Pistoia. La piccola, operata all'addome all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, non è in pericolo di vita L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Agliana, bimba azzannata dai cani: resta in prognosi riservata al Meyer

Bimba di due anni azzannata dal pitbull, terrore nel giardino della villetta: choc ad Agliana

Un tragico episodio a Agliana scuote la comunità: una bimba di due anni e la nonna sono state aggredite da un pitbull nel giardino di casa.

