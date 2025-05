Aggressioni e violenze all’interno di un bar Il questore lo chiude e sospende la licenza

Un bar noto a Sassoferrato chiude i battenti: il questore Cesare Capocasa ha sospeso la licenza dopo ripetuti atti di violenza e disordini. Questo episodio mette in luce un trend preoccupante, dove luoghi di socializzazione diventano teatri di aggressioni, influenzando la sicurezza e il benessere collettivo. È un invito a riflettere sull’importanza di creare ambienti sicuri per tutti, perché la convivialità non deve avere prezzo.

Nel corso degli ultimi mesi era stato teatro di episodi di violenza e di comportamenti antisociali che hanno creato anche un clima di disagio e di paura tra i cittadini. Ora il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha disposto la sospensione della licenza per un bar molto conosciuto di Sassoferrato, a causa dei ripetuti episodi di disordini e problemi per l’ ordine e la sicurezza pubblica che si sono verificati all’interno e nelle pertinenze del locale. Sono stati diversi gli episodi accaduti, violenti, dall’inizio dell’anno. Nel gennaio scorso una marocchina pregiudicata è stata denunciata dai Carabinieri per aver picchiato una ragazza all’interno del bar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggressioni e violenze all’interno di un bar. Il questore lo chiude e sospende la licenza

Corciano, dopo tre anni segnati da risse, aggressioni e schiamazzi il Questore chiude un locale. "Notti da incubo"

...ha trasformato le serate in veri e propri incubi. Dopo tre anni di risse, aggressioni e schiamazzi, il questore ha finalmente deciso di chiudere il locale, segno di una situazione insostenibile.

Cerca Video su questo argomento: Aggressioni Violenze Interno Bar Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chiuso dalla polizia bar al Sacrario: Aggressioni e liti con calci e pugni e abuso di alcol | VIDEO; Risse, aggressioni e minori violenti: bar di Sassoferrato chiuso dopo escalation di disordini; Episodi di violenza e pregiudicati: bar chiuso per 5 giorni; Sassoferrato, liti e aggressioni: sospesa l’attività di un bar per problemi di ordine pubblico. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Violenze e risse, stop licenza al bar di Sassoferrato

Segnala msn.com: (ANSA) - SASSOFERRATO, 30 MAG - Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha disposto la sospensione della licenza per un bar molto conosciuto di Sassoferrato, a causa dei ripetuti episodi di disordini ...

Risse, aggressioni e minori violenti: bar di Sassoferrato chiuso dopo escalation di disordini

Secondo virgilio.it: Un bar di Sassoferrato sospeso per 15 giorni a causa di episodi di violenza e disordini. La decisione è stata presa dal Questore di Ancona.

Bicchieri in faccia, ragazza picchiata e clienti aggrediti. Bar di Sassoferrato sospeso per problemi di ordine pubblico: stop di 15 giorni

Secondo msn.com: SASSOFERRATO - Il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha disposto la sospensione della licenza per un bar molto conosciuto di Sassoferrato, a causa dei ripetuti episodi di disordini e problemi ...