Aggrediscono e rapinano un 16enne alla stazione di Sesto Calende | due anni di Daspo per un ragazzo e due minorenni

Un episodio inquietante scuote Sesto Calende: tre giovani, di cui due minorenni, sono stati colpiti da un Daspo dopo aver aggredito un 16enne. Questo fatto non è isolato, ma si inserisce in un trend preoccupante di violenza giovanile nelle stazioni italiane. La sicurezza nei luoghi pubblici è un tema sempre più attuale e merita la nostra attenzione. Cosa possiamo fare per prevenire simili episodi?

Tre giovani, di cui due minorenni, sono stati raggiunti da un provvedimento di Daspo dopo aver aggredito, pestato e rapinato un 16enne sul piazzale della stazione di Sesto Calende (Varese).

Inseguono, accerchiano e picchiano un 16enne in stazione a Sesto Calende: due anni di Daspo per tre giovani

Una triste storia di violenza giovanile scuote Sesto Calende, dove tre ragazzi hanno aggredito un sedicenne in stazione, cercando di derubarlo.

