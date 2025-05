Agenti in assetto di guerra fanno irruzione in un ristorante italiano a San Diego La città in rivolta

A San Diego, la tensione cresce: un blitz anti-immigrazione in un ristorante italiano ha portato all'arresto di due lavoratori, scatenando una marea di proteste. Questo episodio mette in luce un tema attuale e divisivo, alimentando il dibattito sulle politiche migratorie negli Stati Uniti. La reazione della comunità non si fa attendere: è chiaro che la questione dell'immigrazione continua a sollevare passioni e interrogativi fondamentali nel cuore della società americana.

Poliziotti dell'Ice statunitensi hanno fatto un blitz anti immigrazione in un ristorante italiano di San Diego e arrestato due lavoratori. Diversi cittadini protestano. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Agenti in assetto di guerra fanno irruzione in un ristorante italiano a San Diego. La città in rivolta

Nel programma "Little big Italy" in un ristorante italiano in Brasile proposti gli "arrosticini abruzzesi" con carne di manzo [VIDEO]

Nel programma "Little Big Italy", lo chef Francesco Panella ha presentato una singolare variante degli arrosticini abruzzesi, preparati con carne di manzo, durante l’episodio del 26 maggio.

