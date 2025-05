Agenda Sindaco Roberto Gualtieri domenica 1 giugno 2025

Domenica 1 giugno 2025, Roma si prepara a un grande abbraccio alla bicicletta con il "Giro d'Italia Family Ride". Il Sindaco Roberto Gualtieri sarĂ in prima linea per celebrare non solo lo sport, ma anche la cultura e la comunitĂ . Questo evento rappresenta un trend crescente verso stili di vita piĂą sostenibili e attivi. Vuoi scoprire come la mobilitĂ dolce sta trasformando le nostre cittĂ ? Non perdere questa occasione!

GIRO D’ITALIA FAMILY RIDE Ore 11  – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri  partecipa all’evento “Giro d’Italia Family Ride” ( viale Aventino, incrocio via del Circo Massimo). TAPPA CONCLUSIVA DEL GIRO D’ITALIA Ore 14.30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla partenza della tappa conclusiva del Giro d’Italia 2025 ( viale delle Terme di Caracalla). Ore 18 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all’arrivo e alla premiazione della tappa conclusiva del Giro d’Italia 2025 ( Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa). 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Agenda Sindaco Roberto Gualtieri domenica 1 giugno 2025

Giro d'Italia, il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell'Amerigo Vespucci

Il Giro d'Italia sbarca a Napoli con il sindaco Manfredi e i ministri Abodi e Lollobrigida a bordo dell'Amerigo Vespucci.

