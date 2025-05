Affitti brevi al setaccio | denunce per i Cin falsi venti multe anti keybox E spuntano evasori Tari

Firenze, palcoscenico di bellezze artistiche e culinarie, si scopre teatro di una commedia dai toni inaspettati. I controlli sugli affitti brevi hanno rivelato un mondo di irregolarità : dai falsi cin a evasori della Tari. In un contesto di crescente interesse per il turismo responsabile, è fondamentale garantire che la magia fiorentina non venga offuscata da chi sfrutta il settore. La vera sfida? Restituire autenticità e legalità a questa piazza.

Firenze, 31 maggio 2025 – Altro che vacanze da sogno: dietro le finestre dei B&B fiorentini si nasconde a volte una vera e propria sceneggiatura da commedia urbana. La polizia municipale, nei suoi controlli sulle strutture ricettive (da gennaio al 25 maggio), ha scoperto un piccolo campionario di creatività applicata all’arte dell’ospitalità . Un host è stato pizzicato con un Cin falso – il Codice Identificativo Nazionale obbligatorio per legge – come se bastasse un numero finto per trasformare un appartamento in regola. Ma non finisce qui. Altri venti proprietari, con sorprendente candore, si sono presentati spontaneamente a reclamare le keybox rimosse dagli agenti dai muri dei palazzi (quelle sequestrate sono 220 totali). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Affitti brevi al setaccio: denunce per i Cin falsi, venti multe anti keybox. E spuntano evasori Tari

