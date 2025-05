Affari spaziali dopo mezzo secolo di sogni

L'Europa festeggia i 50 anni dell'Agenzia Spaziale Europea, un traguardo che segna non solo il progresso tecnologico, ma anche l'importanza della cooperazione internazionale. In un mondo sempre più interconnesso, la scienza diventa un linguaggio comune, capace di superare barriere. Questo anniversario ci ricorda che grandi sogni si realizzano solo insieme. Non perdere l'occasione di scoprire come l'innovazione spaziale influenzi le nostre vite quotidiane!

Fachin Non si può fare scienza senza cooperazione, non si può mettere a punto tecnologie efficienti senza uno scambio continuo di idee, di punti di vista. Soprattutto, non si può fare scienza da soli. E forse è il caso di ribadirlo proprio oggi mentre l’ Europa, o un certa Europa, celebra i 50 anni dell’ Agenzia spaziale europea, una realtà che conta 2.500 scienziati e un bilancio di quasi 8 miliardi di euro. Perché, dai tempi di Icaro, lo spazio è un sogno, ma ora è chiarissimo che non è soltanto un sogno. La (ri)conquista della Luna entro il 2028 e il successivo viaggio verso Marte non rappresentano soltanto la sublimazione dello spirito esploratore dell’uomo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Affari spaziali dopo mezzo secolo di sogni

Grigory Sokolov, Jan Brokken e Scienza da bere: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia, tra musica, cultura e scienza, c’è davvero molto da fare. Dal concerto del maestro Grigory Sokolov al Teatro Donizetti, ai bordi della rinomata rassegna “Librai per un anno” con Jan Brokken, fino a eventi di “Scienza da bere” a Clusone.

Cerca Video su questo argomento: Affari Spaziali Dopo Mezzo Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Affari spaziali dopo mezzo secolo di sogni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Affari spaziali dopo mezzo secolo di sogni

Come scrive quotidiano.net: Fachin Non si può fare scienza senza cooperazione, non si può mettere a punto tecnologie efficienti senza uno scambio continuo ...

La sonda spaziale sovietica dopo mezzo secolo in orbita affonda nell'Oceano Indiano

Segnala msn.com: AGI - La sonda spaziale sovietica Cosmos 482, lanciata nel marzo 1972 per esplorare il pianeta Venere ma che non ha mai lasciato l'orbita terrestre, si è schiantata nell'Oceano Indiano.