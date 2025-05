AEW | Altro addio anche Bear Bronson lascia allo scadere del contratto

La AEW è in piena tempesta: dopo l'addio di Mariah May verso la WWE, anche Bear Bronson segna la sua uscita, lasciando i fan con un grande punto interrogativo. Il clima di incertezze nei contratti sta scuotendo il panorama del wrestling, proprio mentre la competizione tra le federazioni si intensifica. In un mondo dove i cambiamenti sono all’ordine del giorno, chi sarà il prossimo a fare il grande salto? Resta sintonizzato!

Nella giornata di ieri la AEW ha dovuto incassare un grande colpo sul fronte femminile, con la conferma dell’addio di Mariah May in direzione WWE. Ma in questo periodo sono diversi i contratti in scadenza, e già ieri Abadon ha confermato la fine della sua avventura nella federazione di Jacksonville. Non sarà l’unica, però, e anche nel roster maschile iniziano ad arrivare saluti tra i wrestler meno utilizzati. Niente più Iron Savages. Con un post su X, infatti, anche Bear Bronson ha confermato che oggi è il suo ultimo giorno in AEW, e da domani sarà un free agent. Per lui si tratta di un ritorno nel circuito indipendente, anche se difficilmente lo rivedremo accanto al suo compagno di team negli Iron Savages, Bear Boulder, che ha avuto diversi problemi personali e legali negli ultimi mesi e che di fatto ha costretto il suo compagno di tag team a rimanere ai margini agli occhi di Tony Khan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Altro addio, anche Bear Bronson lascia allo scadere del contratto

