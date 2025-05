AEW | Abadon annuncia che lascerà la compagnia

Abadon, la stella horror di AEW, ha scioccato i fan annunciando il suo addio alla compagnia. Con un personaggio unico e affascinante, ha segnato un'epoca nel wrestling, contribuendo a dare vita a un trend di narrazione più dark e audace. La sua partenza apre interrogativi sul futuro di AEW e sulla direzione che prenderà il wrestling moderno. Chi raccoglierà il testimone di questo iconico stile? La suspense è palpabile!

Abadon, una delle wrestler AEW di più lunga militanza e certamente quella con il personaggio più horror, ha annunciato sui social media che la sua esperienza nella All Elite Wrestling terminerà tra poche settimane. L'annuncio sui social di Abadon. Abadon ha comunicato direttamente tramite i suoi account social che il suo contratto con la AEW non verrà rinnovato alla scadenza prevista per il mese di giugno. La notizia è arrivata attraverso un post abbastanza emotivo pubblicato su X, dove la wrestler ha condiviso i suoi sentimenti riguardo a questa decisione. La wrestler, nota per il suo look ispirato all'horror, fa parte del roster della AEW dal 2020.