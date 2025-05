Aerospazio al via a Pomezia Aviation Yes 2025

L'aerospazio è pronto a decollare con Aviation Yes 2025, un evento imperdibile che si terrà a Pomezia il 6 e 7 giugno. Organizzato da Francesca Bittarello, esperta di UAP, questo appuntamento non solo celebra l’innovazione aeronautica ma offre anche un approfondimento sull’Aves, l'aviazione dell’esercito. È un'ottima occasione per esplorare il futuro dei cieli e scoprire come la tecnologia sta cambiando il nostro modo di volare! Non

(Adnkronos) – Ai nastri di partenza l’attesa kermesse Aviation Yes 2025, legata all’aviazione e all'aerospazio, ideata e organizzata dalla ricercatrice del fenomeno Uap Francesca Bittarello. Nella 2 giorni, il 6 e 7 giugno, al 'museo laboratorio del '900' di Pomezia, troverà spazio anche l'Aves, aviazione dell’esercito, con un approfondimento sulla peculiarità del reparto aereo e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

