Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi prosegue il trend positivo | 32mila passeggeri ad aprile

L'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi vola alto! Con oltre 32.000 passeggeri ad aprile, questo scalo sta dimostrando una crescita costante dal suo avvio nel 2024. Un segnale che non solo valorizza il turismo nella splendida Costiera Amalfitana, ma sottolinea anche un trend nazionale di ripresa post-pandemia. Il punto interessante? La capacità di attrarre viaggiatori da ogni parte del mondo, trasformando Salerno in una nuova meta imperdibile. Non perdere l'occasione di scop

Lo scalo di Salerno-Costa d'Amalfi continua a guadagnare quota. I dati relativi al traffico di aprile 2025, forniti da Assoaeroporti, confermano il trend di crescita registrato sin dall'apertura operativa avvenuta nel luglio 2024. Ad aprile, l'aeroporto ha movimentato complessivamente 31.794.

