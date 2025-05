Aeroporto riprendono le relazioni tra sindacati e Gesap per la gestione dello scalo

Riprende l’armonia all’aeroporto di Palermo: un incontro proficuo tra Gesap e i sindacati segna un passo decisivo per la gestione dello scalo. In un contesto di crescente mobilità e turismo, questo accordo potrebbe rappresentare una svolta fondamentale per garantire servizi migliori e più efficienti. Un segnale positivo per viaggiatori e lavoratori, che guarda al futuro con rinnovato ottimismo. Rimanete sintonizzati per ulteriori sviluppi!

"In un clima sereno e costruttivo, ieri (venerdì 30 maggio) si è svolta la riunione per il riavvio delle relazioni sindacali tra il consiglio di amministrazione di Gesap, la società di gestione dell'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, e tutte le organizzazioni sindacali di.

