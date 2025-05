Aeroporto Krassimir Tanev lascia il ruolo di Amministratore Delegato

Krassimir Tanev lascia la direzione dell'aeroporto di Parma, segnando un cambio significativo in un momento cruciale per il settore aviazione. Con l'industria in ripresa dopo le sfide della pandemia, la nomina del nuovo amministratore sarà decisiva per tracciare una nuova rotta strategica. Chi sarà capace di rilanciare l’aeroporto in un contesto competitivo sempre più agguerrito? Scopriremo presto come questa scelta influenzerà il futuro dei viaggi nella nostra regione.

Krassimir Tanev non è più Amministratore Delegato dell'aeroporto di Parma. Lo scrive Francesco Dradi su Parma Parallela. Il Consiglio di Amministrazione di Sogeap aveva annunciato la nomina del nuovo Amministratore il 31 gennaio del 2025. Tanev avrebbe dovuto guidare la fase della strategia di.

