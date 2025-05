Advanced Air Mobility il Mezzogiorno si candida come Hub strategico

Il Mezzogiorno si prepara a decollare nel futuro della mobilità aerea! Durante l’Innovation Village 2025, esperti e visionari hanno discusso di come l'Advanced Air Mobility possa trasformare il trasporto urbano e interurbano. Con Napoli al centro di questa rivoluzione, il potenziale per diventare un hub strategico è enorme. È il momento di scommettere sull'innovazione e sulla tecnologia: chi sarà il protagonista del nuovo cielo?

All’Innovation Village 2025, ospitato nella sede storica dell’Università Parthenope a Villa Doria D’Angri a Napoli, si è tenuto un importante incontro dedicato al futuro della mobilità aerea. L’evento, intitolato ‘ Advanced Air Mobility ’, è stato organizzato dal Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania (Dac), presieduto dal professor Luigi Carrino. L’iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, ricercatori e aziende del settore aerospaziale, con un focus sul ruolo centrale che il Sud Italia sta assumendo nello sviluppo della Urban Air Mobility (Uam), grazie alla sua posizione strategica nel Mediterraneo, alla presenza di infrastrutture specializzate e a un ecosistema di ricerca e innovazione in forte espansione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

