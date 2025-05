Adriano Panatta su Jannik Sinner al Roland Garros | Impressionante e imbarazzante forse solo Alcaraz e Draper possono fare qualcosa

Adriano Panatta, leggenda del tennis italiano, ha assistito con trepidazione alla straordinaria prestazione di Jannik Sinner al Roland Garros. "Impressionante e imbarazzante," ha commentato, sottolineando che solo Alcaraz e Draper potrebbero mettere in difficoltà il nostro giovane campione. Mentre Sinner continua a scrivere la sua storia nel tennis mondiale, è chiaro che l'Italia ha trovato un nuovo eroe da seguire con passione. Il futuro del tennis è qui!

Era presente anche Adriano Panatta tra gli spalti del Suzanne-Langlen di Parigi, teatro del match di terzo turno del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e il ceco Jiri Lehecka. C’era curiositĂ su quanto sarebbe stato in grado di fare il n.1 del mondo, dopo aver affrontato nei primi due incontri due giocatori ampiamente alla portata come i francesi Arthur Rinderkneck e Richard Gasquet. Sinner, da questo punto di vista, ha voluto rafforzare la propria candidatura alla corona dello Slam francese. La prestazione contro il ceco, infatti, è stata letteralmente perfetta e rappresentata dal punteggio: 6-0 6-1 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Adriano Panatta su Jannik Sinner al Roland Garros: “Impressionante e imbarazzante, forse solo Alcaraz e Draper possono fare qualcosa”

