Adolescente in ospedale in crisi d’astinenza | i genitori gli avevano tolto il cellulare

Un adolescente a Torino ha rischiato la sua salute a causa dell'astinenza da smartphone, dimostrando come la dipendenza da tecnologia sia un fenomeno allarmante. Il Prof. Gianluca Rosso ha paragonato questa crisi a quelle da sostanze stupefacenti, sottolineando l’importanza di una gestione equilibrata del digitale. Questo episodio ci invita a riflettere: stiamo davvero educando i nostri ragazzi a un uso consapevole della tecnologia?

Un adolescente si è presentato in ospedale a Torino con sintomi da crisi di astinenza. Secondo il Prof. Gianluca Rosso dell'ospedale San Luigi di Orbassano, il giovane stava reagendo al divieto dei genitori di usare lo smartphone. "Può diventare come una droga, lo abbiamo curato come si curano coloro che entrano in astinenza da stupefacenti e alcolici". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Adolescente in ospedale in crisi d’astinenza: i genitori gli avevano tolto il cellulare

