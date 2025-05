Addio Tudor e niente Conte tre nomi per la panchina della Juve

La Juventus si trova di fronte a una sfida cruciale: chi sarà il prossimo condottiero della panchina? Con Tudor ormai fuori gioco e Conte che resta un’ipotesi, i bianconeri sono in cerca di un profilo che possa risollevare le sorti del club. In un calcio sempre più competitivo, la scelta dell’allenatore diventa fondamentale per riportare la Juve ai vertici. Chi avrà il compito di scrivere il prossimo capitolo di questa storia?

La Juve studia e sonda fra i vari profili quello più adatto per la panchina, dopo la decisione su Igor Tudor e la permanenza di Antonio Conte sulla panchina bianconera. La ricerca del prossimo allenatore per le stagioni a venire da parte della Juventus sta divenendo piuttosto ostica. Infatti, la dirigenza aveva pensato al grande ritorno di Antonio Conte, il quale però si è riunito a più riprese – dopo la vittoria dello scudetto e i festeggiamenti – con il presidente Aurelio De Laurentiis e le parti hanno raggiunto una felice intesa per proseguire insieme, col tecnico sulla panchina del Napoli. Un epilogo simile ha riguardato poi Gian Piero Gasperini.

Tudor “Gatti in panchina, mi aspetto tanto da Vlahovic e Yildiz”

In attesa della sfida contro l'Udinese, Igor Tudor, allenatore della Juventus, esprime fiducia nelle prestazioni di Vlahovic e Yildiz, mentre Gatti partirà dalla panchina.

